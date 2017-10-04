Наступного року на програму "Доступні ліки" уряд виділить 1 млрд грн, - Гройсман

У 2018 році держава виділить на програму "Доступні ліки" 1 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Еспресо.TV.

"На наступний рік ми закладаємо 1 млрд грн на фінансування цієї системи. Перелік ліків буде розширений, люди отримають більший доступ до цієї системи", - сказав Гройсман.

Глава Кабміну зазначив, що за цією програмою 6,5 млн громадян отримали ліки безкоштовно.

"Понад 6,5 млн українців отримали рецепти на безкоштовні ліки. Люди, які не могли їх придбати, отримали їх безкоштовно від держави", - додав Гройсман.

Нагадаємо, у серпні віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що програма "Доступні ліки" буде розширюватися, і уряд розглядає можливість збільшити з 2018 року кількість нозологій, на які вона поширюватиметься.