ОБСЄ: У вересні зафіксували найменшу кількість цивільних жертв за весь час конфлікту на Донбасі

Вересень став найбільш нечисленним за кількістю жертв серед цивільного населення за три роки конфлікту на Донбасі, повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

"Згідно з даними ООН, у вересні число цивільних жертв було найнижчим за весь час конфлікту: двоє вбитих і 16 поранених", - повідомив він після засідання ТКГ в Мінську, передає Інтерфакс-Україна.

За словами представника ОБСЕ, з середини вересня кількість порушень режиму тиші в зоні АТО зменшилася в порівнянні з початком шкільного перемир'я з 25 серпня.

"Завдяки також хлібному перемир'ю з червня стабільно і помітно знижується число жертв серед цивільного населення", - додав він.