Росія офіційно підтвердила затримання двох українських прикордонників

Російська сторона офіційно підтвердила затримання двох військовослужбовців Держприкордонслужби України поблизу україно-російського державного кордону. Про це 4 жовтня повідомив журналістам перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона поінформувала, що нею затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями державної прикордонної служби України", – сказав він.

Він пояснив, що російська сторона просить надати документи про затриманих.

Серватюк нагадав, що з учорашнього вечора Держприкордонслужба не мала інформації про місцеперебування своїх офіцерів.

Підтвердження від російської сторони, за словами першого заступника голови Держприкордонслужби України, отримано після того, як українське прикордонне відомство звернулося в прикордонне відомство Російської Федерації.

"Я не знаю, яким буде судове рішення. Сподіваюся, що завтра воно буде оперативно розглянуто і це дасть можливість здійснити передачу, якщо ні, тоді будемо чекати цю процедуру, коли вона завершиться", – сказав Серватюк.

При цьому прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко в ексклюзивному коментарі телеканалу "112 Україна" повідомила, що в них станом на 18:20 відсутня інформація про підтвердження Росією затримання прикордонників.

"У прокуратурі наразі відсутня інформація, що російська сторона підтвердила саме те, що прикордонники перебувають у них. Ми в рамках кримінального провадження встановлюємо обставини. Уже підготовлені офіційні запити, відповіді на них у нас на даний час немає", – сказала вона.

Як повідомлялося, 3 жовтня двоє співробітників Держприкордонслужби України зникли в Сумській області неподалік кордону з Росією. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.