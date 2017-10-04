Попри події у Лас-Вегасі Трамп не планує дискутувати про проблему контролю за обігом зброї у країні

Після стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі у США поновилися дебати про доцільність обмеження обігу зброї. Президент Дональд Трамп у вівторок, 3 жовтня, заявив, що дискусії на цю тему відбудуться пізніше.

"Ми говоритимемо про закони щодо обігу зброї, коли прийде час", - заявив Трамп журналістам на шляху до Пуерто-Рико, який постраждав від урагану "Марія".

У середу президент США відвідає Лас-Вегас. Стрільця, який убив щонайменше 59 і поранив щонайменше 527 гостей фестивалю кантрі-музики, Трамп назвав "божевільним" і "дуже, дуже хворою людиною", передає інформагенція AP. У цьому контексті президент США похвалив поліцію Лас-Вегаса, заявивши, що правоохоронці зробили "неймовірну роботу".

У готельному номері, звідки зловмисник стріляв у фестивальний натовп, поліцейські знайшли, за останніми даними, 23 гвинтівки та тисячі набоїв. Мотиви нападу з'ясовують. Представники медичних закладів Лас-Вегаса повідомили про щонайменше 45 постраждалих внаслідок стрілянини, які досі перебувають у критичному стані.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер у вівторок закликав Трампа скликати представників демократів та республіканців для обговорення проблеми контролю за обігом зброї у США.

Конгресмен-демократ Кріс Мерфі у вівторок опублікував у газеті The Washington Post колонку, в якій стверджує, що більшість американців підтримує посилення контролю за обігом зброї та що збройне лобі "робить так, щоб проблема виглядала гарячішою, ніж вона є насправді".