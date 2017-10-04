Прагнення незалежності Каталонією є внутрішнім питанням Іспанії, - Зайберт

У Німеччині сподіваються на деескалацію ситуації в Іспанії, але наполягають на тому, що конфлікт навколо каталонського прагнення незалежності є внутрішнім іспанським питанням.

Про це заявив речник німецької канцлера Штеффен Зайберт, повідомляє The Associated Press.

Відповідаючи на запитання про жорсткі заходи Іспанії на час проведення референдуму про незалежність Каталонії, Зайберт сказав: "це абсолютно не моя роль оцінювати поліцейські операції в Іспанії".

Зайберт заявив журналістам у середу в Берліні, що "кожна держава повинна підтримувати демократичний порядок", зазначивши, що Конституційний суд Іспанії раніше оголосив, що референдум порушує конституцію країни.

За його словами, Німеччина не прагне бути посередником у суперечці між Мадридом та регіональним урядом у Барселоні.

Нагадаємо, король Іспанії Феліпе VI виступив із телевізійною промовою до нації, в якій уперше висловився щодо ситуації в країні після суперечливого референдуму про незалежність Каталонії.