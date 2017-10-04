Реінтеграція Донбасу не повинна зашкодити поверненню Криму, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко стверджує, що положення законопроекту про деокупацію Донбасу не має зашкодити процесу повернення під український суверенітет анексованого Росією Криму.

Про це йдеться в президентському проекті закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях".

"Цей Закон діє без шкоди для невід'ємного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної республіки Крим та міста Севастополя і заходів, спрямованих на повне відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаному кордоні", - йдеться в тексті президентського законопроекту.

Також відомо, що Порошенко пропонує законодавчо закріпити статус окупованих Росією територій для всіх населених пунктів, які сьогодні контролюють бойовики "ЛНР" і "ДНР". Керівництво силовиками на Донбасі президент пропонує покласти на Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України.