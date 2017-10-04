Рух повітряного транспорту над Калинівкою в радіусі 5 км залишається перекритим, - ДСНС

У Калинівці відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. Проте рух повітряного транспорту залишається закритим в радіусі 5 км. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7 годину 4 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 9 пожежних танків, 5 інженерних машин розгородження МО України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка.

Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (101 чол. та 38 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 18,876 тис. га території, продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 358 заявок, виявлено та вилучено 998 вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 543 осіб та 299 одиниць техніки.

Нагадаємо, на арсеналі поблизу Калинівки припинилися вибухи.