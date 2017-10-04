Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу виписали з харківської лікарні, зараз вона проходить курс лікування вдома у Слов'янську. Про це повідомив її адвокат Дмитро Марченко.

"Неля Штепа сьогодні перебуває вдома, де проходить лікування: ті самі крапельниці, уколи тощо. Вона дуже хвилювалася через домашній арешт. По даті виписки інформацією не володію", - повідомив Марченко.

За його словами, судове засідання продовжиться 6 листопада. Тоді у справі допитуватимуть свідків.

Нагадаємо, екс-мера Слов'янська Штепу госпіталізували із зали суду.