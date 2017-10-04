Стали відомі лауреати Нобелівської премії з хімії

Нобелівську премію з хімії цього року присуджено швейцарцю Жаку Дюбоше, народженому в Німеччині вченому зі США Йоахімові Франку, а також Річардові Хендерсону з Великобританії. Престижну винагороду науковці отримають за розвиток кріоелектронної мікроскопії для визначення структури молекул у розчині.

Про це повідомив Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції у середу, 4 жовтня у Стокгольмі. "Цей метод перевів біохімію у нову добу", - зазначається в обґрунтуванні журі, передає DW.

Грошовий еквівалент премії для хіміків становитиме дев'ять мільйонів шведських крон, що у перерахунку дорівнює приблизно 940 тисячам євро. Урочисте вручення премії відбудеться 10 грудня у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришу і Кіпу Торну (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження.

У свою чергу, Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримають американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.