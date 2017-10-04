Світоліна повторила досягнення 24-річної давнини, здобувшу 50-ту перемогу в сезоні

Еліна Світоліна на турнірі в Пекіні здобула 50-ту перемогу в сезоні і стала другою тенісисткою в історії України, кому підкорялося це досягнення. Про це повідомляє SportArena.

На найвищому рівні понад 50 перемог за сезон серед представників України оформляв тільки Андрій Медведєв. Сезон-1993 українець завершив з вражаючим показником 57-24. Того року Медведєв виграв турніри в Ешторілі, Барселоні та Нью-Хейвені, став фіналістом Мастерсу в Парижі, діставався півфіналу на Ролан Гаррос і 1/4 фіналу на US Open, а також вперше пробився на Підсумковий турнір АТР, поступившись у півфіналі легендарному американцю Піту Сампрасу.

Світоліна в цьому році зібрала не менш вражаючу колекцію перемог: 23-річна харків'янка оформила рекордні в сезоні п'ять титулів (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим і Торонто), дійшла до 1/4 фіналу на Ролан Гаррос і побувала в 1/8 фіналу на Вімблдоні та US Open. Еліна також забезпечила собі дебютну участь у Підсумковому турнірі.

Примітно, що кожна п'ята перемога Світоліної відбулася над суперницею з топ-10 рейтингу WTA. Тричі українка обігравала Анжелік Кербер, а також по два рази засмутила Сімону Халеп і Гарбіньє Мугурусу.

Еліна Світоліна в Пекіні може зробити те, що так і не вдалося Андрію Медведєву. Українка стане першою ракеткою світу, якщо виграє China Open, а румунка Сімона Халеп при цьому залишить турнір раніше півфіналу.