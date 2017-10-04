Тисячолітню китайську чашу продали на аукціоні за рекордну суму

Тисячолітню чашу епохи китайської династії Сун продали на аукціоні у Гонконзі за 38 млн доларів. Це рекорд для давньої китайської порцеляни.

Рідкісний порцеляновий виріб голубих і зелених кольорів продали на аукціоні Sotheby's за 20 хвилин гарячих торгів по телефону.

Покупець чаші для миття пензлів вирішив залишитися анонімним.

Торги почалися з 10,2 млн доларів.

Керівник китайського мистецтва у Sotheby Ніколас Чоу назвав блюдо "надзвичайно рідкісним".

"Ми не очікували такої ціни, але ми знали, що буде боротьба", - сказав він.

За його словами, кожного разу, коли йдеться про порцеляну епохи династії Сун, завжди буде битва, адже це дуже незвичне явище, це найвідоміша з усіх видів порцелян і дуже рідкісна.

До того ж її найчастіше підробляють. Чаша для пензлів побила попередній рекорд, встановлений у 2014 році. Тоді чашу для вина династії Мін продали за 36 млн доларів.