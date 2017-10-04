У 2013 році усі 3 млрд акаунтів системи Yahoo зазнали зламу, - оновлені дані компанії

Під час нападу хакерів у 2013 році зламу зазнали усі 3 млрд акаунтів системи Yahoo. Це утричі більше, ніж попередні дані, що наводили в компанії, пише Reuters,

«В Yahoo повідомили, що «нові дані розвідки» показують, що від хакерського зламу постраждали усі тогочасні акаунти. У компанії додали, що дані розслідування свідчать, що викрадена інформація не містила в собі паролі, дані платіжних карток або банківських рахунків», - йдеться у матеріалі.

Водночас, за словами дослідників, інформація, доступ до якої отримали хакери, була захищена застарілим методом шифрування. «Вона також містила секретні запитання й запасні поштові скриньки, що полегшує злам інших акаунтів того ж користувача», - передає Укрінформ.

Ураховуючи, що більшість користувачів Yahoo мають по кілька електронних скриньок, кількість людей, чиї дані були викрадені, є значно меншою за 3 млрд. Однак, нова інформація усе одно значно збільшує кількість вірогідних класових позовів проти інтернет гіганта, який і так вже відповідає щонайменше у 41 позові.