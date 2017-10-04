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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

У центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради

4 жовтня, 2017 - 22:35
Фото з сайту Думская.нет

У середу, 4 жовтня, в центрі Одеси невідомі скоїли замах на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського, повідомили Думській в поліції.

За інформацією правоохоронців, в Радковського тричі вистрілили, коли він виходив з ресторану на вулиці Грецькій, 5. Попередньо встановлено, що стріляли з малокаліберної гвинтівки. 

В результаті замаху він отримав вогнепальні поранення в ногу, руку і поперек. Його життю нічого не загрожує. 

Олег Радковський - одеський підприємець, в Одеській облраді представляє партію Батьківщина.

Нагадаємо, що 28 вересня в Черкасах з автомата розстріляли депутата міськради і голову обласної організації Укроп Михайла Бінусова.

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