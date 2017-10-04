У центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради

У середу, 4 жовтня, в центрі Одеси невідомі скоїли замах на першого заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського, повідомили Думській в поліції.

За інформацією правоохоронців, в Радковського тричі вистрілили, коли він виходив з ресторану на вулиці Грецькій, 5. Попередньо встановлено, що стріляли з малокаліберної гвинтівки.

В результаті замаху він отримав вогнепальні поранення в ногу, руку і поперек. Його життю нічого не загрожує.

Олег Радковський - одеський підприємець, в Одеській облраді представляє партію Батьківщина.

Нагадаємо, що 28 вересня в Черкасах з автомата розстріляли депутата міськради і голову обласної організації Укроп Михайла Бінусова.