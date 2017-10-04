У Києві вводять нові стандарти якості медичних послуг

Найближчим часом Київська міська державна адміністрація планує реорганізувати низку медичних закладів столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба адміністрації.

За його словами, рішення про реорганізацію – черговий етап медичної реформи в столиці. Зокрема, місто хоче змінити підходи до управління підрозділами переливання крові, комунальними стоматологіями та відділеннями нефрології. В міській адміністрації пояснюють, що чинна система управління цими сферами є неефективною та застарілою. А також уточнюють, що жоден з закладів не планується закривати.

Повідомляється, що у кожній з зазначених сфер буде створена єдина керуюча структура – комунальне некомерційне підприємство. По-перше, це дасть можливість економити гроші на менеджменті, ефективно розпоряджатися бюджетними коштами, закуповувати нове обладнання та забезпечувати гідну зарплату лікарям. А по-друге, дозволить підвищити рівень надання послуг пацієнтам та забезпечити їх своєчасність та доступність для громадян.

Зазначимо, що вже на найближчому пленарному засіданні – 5 жовтня – Київрада має розглянути проект рішення створення єдиної потужної служби переливання крові.

"Шляхом об'єднання установ і введення централізованого обстеження заготовленої донорської крові частково вирішиться питання кадрового дефіциту, а саме питання нестачі лікарів та середнього медичного персоналу лабораторної служби. Кадровий дефіцит одного закладу буде покритий за рахунок працівників іншого. А введення автоматизованих процесів, впровадження системи штрих-кодування, створення єдиного реєстру донорів забезпечать високу якість донорської крові та її компонентів, а також її інфекційну безпеку", – підкреслив Микола Поворозник.

Наразі в столиці діють Київський міський центр крові, Дорожня станція переливання крові Південно-Західної залізниці та вісім відділень трансфузіології в міських лікарнях.

Ініціативи міста вже схвально оцінили в медичному середовищі.