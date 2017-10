У Латвії вперше пройдуть Дні українського кіно

З 13 по 15 жовтня у Ризі вперше пройдуть Дні українського кіно. Про це повідомляється на офіційному сайті Держкіно України.

"У рамках фестивалю буде представлено шість фільмів, більшість з яких створені впродовж останніх двох років", - сказано у повідомленні.

До програми увійшли: "Головна роль" Сергій Буковський (Sergey Bukovsky); "The Nest of the Turtledove" / "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка; "Червоний" Zaza Buadze; "Побачення на Чумацькому Шляху" Яніса Стрейча; "Вагрич та чорний квадрат" Андрія Загданського і "Білий птах з чорною ознакою" Юрія Іллєнка".

Відвідувачі матимуть змогу не лише переглянути українські фільми, але й поспілкуватися з українськими кінематографістами. Покази стрічок відбудуться у кінотеатрі "Сплендід пала" за адресою: вул. Елізабетес, 61, а вхід на усі перегляди – вільний.

Проект організовано у співпраці установ України і Латвії – Ризької Думи, Державного агентства України з питань кіно та КП "Київкінофільм" за підтримки МЗС України, громадських організацій БФ "Двері" та Об’єднання українських товариств Латвії.

Зазначається, що проведення подібного заходу сприятиме поглибленню відносин між Україною і Латвією та дозволить налагодити співпрацю між культурними установами Києва і Риги.

Нещодавно Дні українського кіно пройшли у Торонто.