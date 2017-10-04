У Польщі хочуть прийняти "антибандерівський" закон

У сусідній Польщі пропонують замість резолюції прийняти закон щодо відзначення дня пам'яті польських жертв від рук українських націоналістів. Представляючи відповідний законопроект під час прес-конференції у Сеймі, це заявив лідер опозиційної Польської селянської партії (PSL) Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

"Закон є актом вищого рівня, набагато тривалішим, ніж будь-яка резолюція", - заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, на відміну від резолюції, закон має затвердити ще Сенат і президент. Відтак, органи законодавчої і виконавчої влади, незважаючи на те, хто перебуває при владі, "беруть на себе відповідальність" за реалізацію закону, який дає "ширші можливості".

Лідер PSL повідомив, що цей проект закону передбачає також внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті (IPN). Зокрема, йдеться про додавання до каталогу злочинів проти поляків чи громадян Польщі іншої національності злочинів, скоєних українськими націоналістами у період з листопада 1917 року до 31 липня 1990 року. Ця партія також хоче заборонити пропагування ідеології ОУН-УПА на території Польщі. Такого роду випадки у PSL пропонують карати штрафом, а також ув'язненням до двох років.

"Ми продовжуємо боротьбу за історичну правду. Жодним чином тут не йдеться про загострення польсько-українських емоцій, щоб ніхто на це не дивився таким чином",- наголосив лідер PSL.

Нагадаємо, Сейм ухвалив закон про реадмісію між Польщею та Україною.