У Польщі відбулися демонстрації на захист прав жінок

У кількох містах Польщі відбулися демонстрації на захист прав жінок. Про це повідомляє RMF 24.

Демонстрації відбулися на знак річниці так званого "чорного протесту", коли тисячі жінок по всій Польщі виступили проти посилення законодавства про аборти.

"Хоча в минулому році вдалося зупинити варварський законопроект про посилення законодавства про аборти, від того часу становище польок погіршується з кожним днем. Ми тут, щоб нагадати про понад половину суспільства, ми тут, щоб заявити про незгоду з таким станом речей" - заявили організатори протесту.

Зокрема, демонстранти нарікали на введення до шкільної програми основ релігії замість уроків сексуальної освіти, скасування стандартів перинатального догляду та інше.

В демонстрації у Варшаві взяли участь близько 4 тисяч людей.

Подібні акції відбулися і в інших містах, зокрема, Кракові, Познані, Лодзі і Любліні.

Нагадаємо, через два дні після проведення референдуму про незалежність від Іспанії, у Каталонії розпочався загальний національний страйк, скликаний профспілками.