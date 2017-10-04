У Раді зареєстрували проект закону про реінтеграцію Донбасу

На офіційному сайті Верховної Ради України з'явився зареєстрований під номером 7163 проект закону про реінтеграцію Донбасу.

Він має назву "Проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях"

Його автором є президент України Петро Порошенко. Зазначається, що його вже передано на розгляд керівництва парламенту.

Нагадаємо, ЄС надасть Україні 50 млн євро на гумдопомогу для Донбасу.