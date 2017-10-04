У Рівному стартує фестиваль "СУП-культура"

У Рівному готуються до літературної події - всеукраїнського фестивалю «СУП-культура». Його відновили після кількарічної перерви. Літературні дійства триватимуть із 6 по 8 жовтня і відбуватимуться на різних локаціях – у бібліотеках, кав’ярнях, пабах (бо ж по часу це співпадає з «Октоберфестом») і просто неба. Так, поети і письменники варитимуть суп у переносному і прямому значенні, влаштовуватимуть батли, запросять на ніч еротичної літератури і на «Літ-ру Року». Серед гостей фестивалю будуть, зокрема, Сергій Гридін, Сергій Прилуцький, Артем Полєжака, Євгенія Чуприна, Сергій Прилуцький, Леся Мудрак, Дмитро Лазуткін та інші.

«Програма фестивалю дуже насичена. Так, 6 жовтня, о 17 годині резиденцією СУПників стане кафе «Ланч». Чи не вперше дійство відбуватиметься на кухні. У великій каструлі варитиметься суп, а до процесу його приготування долучатимуться письменники й поети, які презентуватимуть свої книжкові новинки. Оскільки учасників у нас багато, для кожного відводимо 10 хвилин. По тому заплановані вечірні читання просто неба. А вже о 21 годині у кав’ярні «Арка» розпочнеться ніч еротичної літератури. Спеціальними гостями будуть два арт-угрупування - «Ахіллес і черепаха» та «Козирні дами», - розповідає голова Рівненської організації Національної спілки письменників Ірина Баковецька. - Наступного дня у нас запланована «Літ-ра Року». Це скорочення від слова «література», ну а щодо «року», то мова йде про музичний напрям. Тож будуть виступи поетів і музикантів, майстер-класи і «вільний мікрофон». Тим часом у неділю влаштовуємо «Вояж Київ-Луцьк-Рівне», адже якраз цього дня в Україні відбуватимуться одразу три подібні заходи».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне