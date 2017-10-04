У Румунії держслужбовці вийшли на антиурядовий протест

У Румунії декілька тисяч держслужбовців вийшли на протест проти планів уряду змінити систему соцзабезпечення.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд, який також має намір скоротити податок на прибуток до 10 % з 16 %, планує скоротити соціальні платежі з 1 січня до 35 % з 39,25 %. Зараз податкові відрахування робляться як з працівників, так і з роботодавців.

У Бухаресті близько 3000 працівників державного сектору вимагали, щоб уряду відмовився від плану перенесення тягаря податків на соціальне забезпечення на працівників.

Мінфін Румунії ще не оформив свої податкові плани у вигляді законопроекту.

"Пропозиція уряду про перенесення виплат на соціальне страхування на працівників є експериментом, негативні наслідки якого відчують виключно працівники", - заявили організатори протесту.