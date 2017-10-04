У США оцінили збитки від ураганів у $29 млрд

Білий дім планує відправити до Конгресу США заявку про допомогу на суму 29 млрд дол. після руйнівних ураганів, передає Reuters.

Згідно з цим планом, 13 млрд дол. піде на допомогу потерпілим від ураганів у Пуерто-Ріко, штатах Техас і Флорида. Тим часом 16 млрд дол. хочуть витратити для програми підтримки після наслідків повені, що фінансується урядом.

Як повідомлялося раніше, тропічний шторм "Марія" сформувався 17 вересня в Атлантичному океані недалеко від берегів Південної Америки і Карибського моря. Пізніше стало зрозуміло, що він посилився до урагану.

"Марія" - другий потужний ураган, що обрушився на Карибський регіон за останні два тижні.