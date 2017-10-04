У Туреччині стався вибух, загинули 4 військових

У турецькій провінції Хаккярі в результаті вибуху загинули четверо військових, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk.

Вибух стався у місті Юксекова неподалік від іранського кордону сьогодні вранці. Вибуховий пристрій спрацював біля поліцейської дільниці, повз яку проїжджав автомобіль з військовими.

Турецька влада вже звинуватила в організації вибуху Робочу партію Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією.

Нагадаємо, у вересні іракська армія разом із турецькими військовими розпочали спільні військові навчання на кордоні між двома країнами.