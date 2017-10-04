У Вінниці відбудеться прем’єрний показ фільму про війну на сході України

До Дня захисника України режисер Валерій Шалига презентує соціальну драму «Тримай мене біля серця». Вінницю для прем’єрного показу обрали не випадково, адже зйомки фільму відбувалися саме у місті над Бугом – на базі військової частини 3008 та військовому полігоні підрозділу «Ягуар», що біля Калинівки. В основі сюжету лежить історія українського офіцера, який з початком війни на сході пішов добровольцем на фронт, а згодом потрапив у полон до російських найманців. Прем’єра фільму відбудеться 12 жовтня у найбільшому в місті кінотеатрі «Мир».

Нагадаємо, що зйомки кінострічки розпочалися ще в липні минулого року. Тривали вони 32 дні, а монтували фільм кілька місяців. У акторському складі було задіяно понад 60 осіб. Головні ролі в кінострічці зіграли актори київських театрів Лілія Нагорна й Ігор Волков, ролі другого плану – актори вінницького муздрамтеатру Анатолій Вольський, Таїсія Славінська, Максим Какарків, Лідія Бєлозьорова, також у фільмі зіграли ветерани АТО, а у масових сценах – нацгвардійці. Сценарій фільму написала херсонська авторка Лілія Легостаєва. Хоча у процесі зйомок, як кажуть кіношники, його довелося суттєво змінювати.

«Наша знімальна група постійно консультувалася з учасниками АТО та бійцями Нацгвардії, які зіграли у стрічці ролі другого плану. Зважаючи на їхні підказки, довелося трохи редагувати сценарій, бо ми прагнули створити не просто художній фільм, а правдиву соціальну драму. І, сподіваюся, нам це вдалося, – запевняє Валерій Шалига. – Детальніше про сюжет розповідати не хочу, адже в нас є свої кіношні забобони. Можу додати лише одне – це наш ідеологічний фронт, те, що ми можемо зробити для підтримки української армії і тих захисників, які тримають небо над Україною. Гадаю кіноповість, яку ми створили, знайде свого глядача, і не лише серед вінничан, які упізнають в кінокартині знайомі вулиці та будинки, але й серед усіх українців, котрі отримають можливість подивитися на сучасну історію України з іншого боку».

Після прем’єри у Вінниці повнометражну стрічку покажуть на великому екрані в інших містах України. Згодом вона з’явиться і в телевізійному форматі.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора