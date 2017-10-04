Україна і Німеччина зняли фільм про життя в дельті Дунаю

Державне агентство України з питань кіно переглянуло завершений документальний фільм «Дельта».

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Виробництво фільму здійснили компанії Honest Fish Documentary Storie (Україна), МаГіКа-фільм (Україна) та Faktura Film (Німеччина). Режисер та оператор стрічки - Олександр Течинський, автор сценарію - Юлія Сердюкова, продюсери - Геннадій Кофман та Юлія Сердюкова. Кінопроект українсько-німецького фільму «Дельта» став переможцем 8 конкурсного відбору Держкіно і отримав державну підтримку розміром 1 851 945 грн., що становить 40% загальної вартості виробництва", - йдеться у повідомленні.

Фільм вже запрошений на кілька кінофестивалів. Український глядач зможе побачити його у 2018 році.

Зйомки стрічки проходили в Одеській області. Вона розповідає про те, як на перехресті дикого Сходу й цивілізованого Заходу жителі дельти Дунаю заробляють на життя важкою працею – рибальством та косінням очерету взимку. Завдання у них просте – не згинути в тумані, не померти від холоду, не піти під лід, не втрапити у свої власні капкани...