"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 75 тис. літрів палива

4 жовтня, 2017 - 11:30
ПАТ "Укрзалізниця" оголосило тендер на закупівлю 75 тис. 920 літрів палива. Про це йдеться у даних системи державних закупівель ProZorro.
Держкомпанія має намір придбати 57 тис. літрів бензину марки А-95 і 18 тис. 920 літрів дизельного палива.
Очікувана сума закупівлі бензину становить 1,38 млн грн, дизпалива - 425,8 тис. грн.
Кінцевий термін подачі заявок на участь в тендері - 10:00, 10 жовтня.
Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в Україні мусять з'явитися конкуренти "Укрзалізниці".
Джерело: УНН