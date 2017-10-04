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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 75 тис. літрів палива

4 жовтня, 2017 - 11:30
Фото з архіву "Дня"

ПАТ "Укрзалізниця" оголосило тендер на закупівлю 75 тис. 920 літрів палива. Про це йдеться у даних системи державних закупівель ProZorro.

Держкомпанія має намір придбати 57 тис. літрів бензину марки А-95 і 18 тис. 920 літрів дизельного палива.

Очікувана сума закупівлі бензину становить 1,38 млн грн, дизпалива - 425,8 тис. грн.

Кінцевий термін подачі заявок на участь в тендері - 10:00, 10 жовтня.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в Україні мусять з'явитися конкуренти "Укрзалізниці".

Джерело: УНН
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