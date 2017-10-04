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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

Уряд призначив нового заступника міністра аграрної політики та продовольства

4 жовтня, 2017 - 13:21
Фото Руслана Канюки, "День"

Кабмін призначив заступником міністра аграрної політики та продовольства Віктора Шеремету. Відповідне рішення ухвалене і на сьогоднішньому засіданні КМУ.

"За пропозицією Асоціації фермерів сьогодні буде призначений Шеремета Віктор Васильович на посаду заступника міністра з питань розвитку фермерських господарств в країні...прошу підтримати цю кандидатуру," - сказав В.Гройсман.

За його словами у 2018 році уряд планує приділити велику увагу розвитку фермерства в Україні.

Нагадаємо, що це нова посада уряду. Так, 13 вересня, Кабмін запровадив посаду заступника міністра агрополітики з питань фермерства.

Джерело: УНН
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