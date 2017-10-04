Уряд призначив нового заступника міністра аграрної політики та продовольства

Кабмін призначив заступником міністра аграрної політики та продовольства Віктора Шеремету. Відповідне рішення ухвалене і на сьогоднішньому засіданні КМУ.

"За пропозицією Асоціації фермерів сьогодні буде призначений Шеремета Віктор Васильович на посаду заступника міністра з питань розвитку фермерських господарств в країні...прошу підтримати цю кандидатуру," - сказав В.Гройсман.

За його словами у 2018 році уряд планує приділити велику увагу розвитку фермерства в Україні.

Нагадаємо, що це нова посада уряду. Так, 13 вересня, Кабмін запровадив посаду заступника міністра агрополітики з питань фермерства.