Уряд розгляне законопроект, що має зменшити навантаження на бізнес, - Данилюк

Уряд сьогодні розгляне законопроект, який передбачає зміни до оподаткування прибутку. Про це перед засіданням уряду сказав Міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Ми вносимо на розгляд Кабміну і ВР законопроект щодо нового підходу оподаткування податку на прибуток, оподаткування податку на виведений капітал," - сказав О.Данилюк.

За його словами документ змінить підходи до оподаткування і зменшить навантаження на бізнес.

"Я сподіваюсь, що сьогодні він буде позитивно сприйнятий моїми колегами, проголосований і спрямований до парламенту," - сказав О.Данилюк.