Уряд схвалив угоду з Молдовою про спільний контроль на кордоні

Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо підписання угоди з Молдовою про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Відповідне розпорядження схвалено сьогодні під час засідання уряду, повідомляє УНІАН.

Рішення схвалено без обговорення.

Як повідомлялося, у квітні відбулася зустріч за участі представників прикордонних і митних відомств України та Молдови щодо впровадження спільного контролю.

За результатами зустрічі сторони погодили і підписали додаток до технологічної схеми організації спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів. На початковому етапі прикордонники Молдови перебуватимуть у напрямку в'їзду до Молдови (виїзд з України), а митники - у напрямку виїзду з Молдови (в'їзд до України).

17 липня президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп відкрили пункт пропуск "Кучурган-Первомайськ" на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону в Одеській області.

Крім того, на 14-му засіданні Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва у вересні було досягнуто домовленості щодо підписання до кінця року Міжурядової угоди про спільний контроль у всіх пунктах пропуску через кордон.