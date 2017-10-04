Уряд США висилає з країни 15 працівників кубинського посольства через загадкові проблем зі здоров'ям

Уряд США вирішив вислати з Вашингтона 15 працівників посольства Куби. Про це стало відомо у вівторок, 3 жовтня. Причина - скандал навколо загадкових захворювань американських дипломатів на Кубі.

"Ми ухвалили рішення (вислати кубинських дипломатів - Ред.), тому що Куба не в змозі вжити потрібних заходів, щоб захистити наших дипломатів", - цитує держсекретаря Рекса Тіллерсона інформагенція dpa.

Тіллерсон додав, що США продовжують підтримувати дипломатичні відносини з Кубою та, що дві держави співпрацюватимуть задля розслідування причин хвороб американських дипломатів.

Наприкінці вересня США оголосили, що відкликають з Куби 60 відсотків свого дипломатичного персоналу. Сполучені Штати безстроково припинили видавати візи на острові та закликали американських туристів не відвідувати Кубу через "специфічні атаки".

Раніше США повідомляли про невідому хворобу серед своїх дипломатів на Кубі. У 22 людей зафіксували нудоту, запаморочення, розлади сну, втрати слуху або пам'яті. Вашингтон підозрює, що люди захворіли через звукові атаки.

США відновили дипломатичні відносини з Кубою в липні 2015 року за президентства Барака Обами. Відносини країн дещо погіршилися за президентства Дональда Трампа, який заявив про жорсткіший курс щодо острівної держави.