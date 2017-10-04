В Києві встановили новий пам'ятник добровольцям АТО

В новому парку на Троєщині встановили пам'ятник бойовикам-добровольцям з АТО. Про це в Twitter повідомив блогер під ніком "Південний Схід".

"Ось яку красу на Троєщині в новому парку поставили. Пам'ятник усім підрозділам, які розпочинали АТО", - написав він.

Нагадаємо, як пише видання Апостроф, раніше в Києві на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова 15 серпня відкрили новий пам'ятник українським військовим, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі.