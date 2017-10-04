В Європарламенті закликають розширити санкції проти РФ

В Європарламенті закликають ЄС розширити перелік економічних та персональних санкцій проти Росії та осіб, які причетні до переслідування кримських татар, а також інших українських заручників Кремля.

Пункт про це включений до проектів п’яти зареєстрованих резолюцій законодавчого органу ЄС щодо справ кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени, повідомляє Укрінформ.

«Європарламент вкотре наголошує, що санкції ЄС проти Росії, запроваджені у зв’язку із нелегальною анексією Криму, залишатимуться, доки не буде відновлений суверенітет України над Кримом. ЄП також закликає Раду ЄС опрацювати наступний пакет санкцій проти Росії, який буде активований, якщо Росія відмовиться припинити переслідування Меджлісу кримських татар та продовжуватиме вчиняти інші порушення прав людини у Криму», - йдеться у проекті резолюції.

Окрім цього депутати планують закликати Раду ЄС розширити персональні економічні санкції та накласти візову заборону на осіб, які відповідальні за фабрикування політичних справ та незаконних вироків на території окупованого Криму.

У проекті документа також міститься вимога до керівництва РФ негайно і безумовно звільнити усіх незаконно ув’язнених у Криму та на російській території українських політичних заручників, скасувати усі висунуті ним обвинувачення та припинити репресії проти кримських татар.

У проекті резолюції, поданій політичною групою Європейських консерваторів та реформістів, також міститься вимога звільнити ув’язненого у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого тримають за політичними мотивами.

Європейські консерватори та реформісти також підтримали у своєму документі створення міжнародної переговорної платформи з метою деокупації Криму.

Європарламентарії також нагадують Москві про її повну відповідальність, як окупаційної влади, за дотримання прав людини у Криму та вимагають допущення на території півострова міжнародні моніторингові групи, зокрема під егідою ООН.

Європарламент також вкотре підтримає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та наголосить на непорушності політики невизнання нелегальної окупації Криму Росією.

Дебати про порушення прав людини в окупованому Росією Криму та голосування відповідної резолюції відбудуться у четвер у Страсбурзі.