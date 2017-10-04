Віце-президент Єврокомісії закликав Мадрид та уряд у Барселоні до негайного діалогу

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс закликав центральний уряд у Мадриді та регіональний уряд у Барселоні розпочати негайний діалог у зв'язку з ситуацією через каталонський референдум.

Про це він заявив наприкінці дебатів у Європарламенті щодо питання ситуації в Каталонії у зв'язку з референдумом, повідомляє ЄП.

"Для ЄС, щоб він функціонував, повага верховенства права є важливою. Верховенство права - це єдине, що захищає слабких від сили могутніх, те, що захищає мале від великого, це єдиний спосіб, щоб ми мали союз держав-членів ЄС та громадян, де великі не будуть домінувати над малими", - заявив він.

За словами Тіммерманс деякі політичні сили під впливом популістського націоналізму почали використовувати демократію як інструмент проти верховенства права.

"Немає сумніву, що референдум, проведений у неділю, не був у межах верховенства права. І немає сумніву - що єдиний шлях вперед - це діалог. І немає сумніву, що Іспанія - це країна, де верховенство права поважається інституціями... Діалог має початися негайно, і єдине, що для цього потрібно - це політична воля", - заявив він.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.