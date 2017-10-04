Внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі у критичному стані перебувають щонайменше 45 поранених

Станом на вечір вівторка, 3 жовтня, щонайменше 45 людей, госпіталізованих після стрілянини в центрі Лас-Вегаса, перебували в критичному стані, серед них - двоє дітей. Про це повідомляє інформагенція AP.

Спочатку до лікарень з різними пораненнями було доставлено понад 300 людей, які постраждали під час стрілянини біля казино Mandalay Bay в ніч на 2 жовтня.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп збирається відвідати Лас-Вегас у середу, 4 жовтня. Він висловив припущення, що стрілець з Лас-Вегаса - 64-річний Стівен Педдок - був "хворою, божевільною людиною".

"Ми маємо справу з дуже-дуже хворою особистістю. Вважаю, у нього було багато проблем", - додав Трамп в бесіді з журналістами у Вашингтоні. Раніше стало відомо, що поліція виявила в будинку Педдока більше 20 одиниць стрілецької зброї, кілька тисяч патронів і вибухові речовини.

У ніч на 2 жовтня озброєний автоматичною гвинтівкою Стівен Педдок відкрив вогонь по глядачах концерту кантрі-музики, що відбувався на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Педдок діяв сам і, за словами шерифа, наклав на себе руки до прибуття поліції. Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) узяло на себе відповідальність за стрілянину, але ФБР досі не знайшло зв'язку між нападником й ІД.

В результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинули 59 і було поранено 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив безпрецедентну кількість жертв у сучасній історії США, зокрема перевищив попередню трагічну цифру - 49 осіб, які загинули в нічному клубі в Орландо в червні 2016 року.

Нагадаємо, влада округу Кларк штату Невада оголосила надзвичайний стан у Лас-Вегасі після того, як кількість загиблих у результаті стрілянини зросла.