Внаслідок землетрусу на Львівщині стався 50-метровий обвал карстової породи діаметром 300 м

Обвал карстової породи діаметром близько 300 м, глибиною 50 м відбувся на території с. Модричі Дрогобицького району. Інцидент трапився у ніч на суботу, 30 вересня. Його причиною вважають незначний землетрус поблизу Дрогобича та Трускавця. Про це ZAXID.NET повідомили у ДСНС Львівщини.

Про підземні поштовхи в Трускавці першими повідомили користувачі соцмереж.

«Я в Трускавці. Труханило добряче, світло зникло на кілька секунд. Перший раз о 0:46 сильно, потім ще два рази, але слабше», – написала у Fаcebook львівська громадська активіста Наталія Шелестак. Про поштовхи повідомляли й інші користувачі соцмереж.

Яма утворилася на території Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал». Карстовий провал досліджують екологи.

У сусідньому Стебнику, що прилягає до провалля, люди зізнаються, що вже звикли до такого природного неспокою.

«Під нами пролягає шахта. Звісно, що ми боїмося опинитися під землею, проте куди нам піти?», ‒ бідкається пані Емілія.

Гідрогеологи, що прибули на місце, переконують: обвал трапився через води з високим вмістом мінералів, які у порожнини шахти надходили протягом десятків років.

«Вода потрапила в камеру, розташовану на висоті 80 метрів. Відтак, коли вона підмивала соляні породи, вони обвалювалися. Це і призвело до того, що бачимо зараз», ‒ пояснює колишній геолог «Полімінералу» Юрій Кудрявцев.

Потенційна техногенна катастрофа на Львівщині пов’язана з тим, що у недіючих соляних шахтах «Полімінералу» трапляються обвали, через що мешканці потерпають від підземних поштовхів. На цей раз найбільше цей техногенний, а не природнього походження землетрус відчули мешканці вулиці, яка примикає до траси Дрогобич-Трускавець, повідомляє Канал новин "24".

На думку колишнього директора «Полімінералу», Зіновія Вариводи першочергово треба перекрити дорогу з Дрогобича у Трускавець, провести глибинний аналіз надр із залученням науковців та шукати можливі технічні рішення вирішення цієї проблеми, повідомляють на сайті "Медіа Дрогобиччина".

Землетруси для передгір'я Карпат ‒ справа звична, кажуть сейсмологи. На Львівщині можливі поштовхи до шести балів. Цьогоріч в інституті геофізики зафіксували збільшення підземної активності.

«Цього року відбулося 24 поштовхи, але вони були слабкі. Тільки цей останній, що трапився 29 вересня, був таки досить сильний. Він мав магнітуду 2,7, енергетичний клад 9,8 ‒ це, якщо перерахувати, приблизно до 4 балів за 12-бальною сейсмічною шкалою», ‒ розповідає науковець відділу сейсмічності Карпатського регіону Роман Пронишин.

Обласна влада проситиме у Кабміну гроші з резервного фонду на дослідження території. Це щонайменше півтора мільйона гривень. Відповідальність за карстовий провал покладають на підприємство «Полімінерал», яке є власником землі. Мовляв, приватна фірма не виконала приписів.