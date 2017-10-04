ЄС вимагає від Amazon виплатити кілька сотень млн євро за несплату податкових зборів

Європейський союз має намір зобов'язати американську корпорацію Amazon виплатити кілька сотень мільйонів євро за несплату податкових зборів. З відповідною вимогою збирається виступити антимонопольна служба Єврокомісії (ЄК), повідомляє CNBC.

ЕК почала перевірку щодо Amazon в жовтні 2014 року, запідозривши її в тому, що з 2003 року вона фактично йшла від сплати зборів завдяки податковим законодавством Люксембургу. Як зазначає видання, європейська операційна штаб-квартира корпорації Amazon Sarl щорічно виплачувала компанії-засновнику, зареєстрованої в Люксембурзі, винагорода за використання прав на інтелектуальну власність (роялті) у розмірі приблизно 500 млн євро. Ці виплати дозволили Amazon зменшити оподатковувану суму, оскільки компанія-засновник завдяки люксембурзьким законом могла не платити корпоративний податок з частини прибутку.

Зокрема, з 2006 по 2014 рік компанія-засновник отримала в якості прибутку, пов'язаної з роялті від афілійованих підприємств" або "на підставі угод з афілійованими компаніями", 3,39 млрд євро, а в якості неоподаткованого прибутку вказала суму 1,89 млрд євро.

Нагадаємо, Євросоюз надасть Україні 50 млн євро у рамках програми гуманітарної допомоги Донбасу.