Британія звинуватила РФ у масштабних кібератаках

Велика Британія звинувачує російську військову розвідку, відому на Заході як ГРУ, в тому, що вона стоїть за багатьма недавніми кібератаками. Нападники намагаються підірвати критичні західні інституції – від спорту та транспортних комунікацій до виборчих процесів, йдеться у британському звіті про національну безпеку, оприлюдненому ввечері 3 жовтня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Британські безпекові аналітики називають Головне управління Генштабу Збройних сил Росії «руйнівним кіберагресором», який використовує мережу хакерів для поширення розбрату та незгоди у всьому світі. За даними доповіді, ГРУ майже напевне стоїть за загрозою торішньої атаки BadRabbit, спрямовану проти міжнародного аеропорту в Україні та російських засобів інформації, так само, як і за нападом на Всесвітню антидопінгову агенцію у Швейцарії. Британські фахівці вважають: ГРУ також причетна до зламу електронних повідомлень Національного комітету Демократичної партії США, що зашкодило опонентці президента Дональда Трампа Гілларі Клінтон за тиждень до виборів 2016 року.

«Дії ГРУ є безрозсудними та невибірковими: вони намагаються підривати та втручатися у вибори» в західних демократіях, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант. Водночас деякі з кібератак ГРУ «не служать жодним законним інтересам національної безпеки, а впливають на здатність людей у всьому світі вести повсякденне життя, вільне від втручання», відзначив міністр. «Наш меседж чіткий: разом із нашими союзниками ми будемо викривати та реагувати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність», – додав Джеремі Гант.

Наприкінці вересня у Великій Британії повідомили, що слідчі у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері визначили особу третього підозрюваного на додаток до вже відомих слідству «Петрова» і «Боширова», останній з яких виявився полковником і героєм Росії Анатолієм Чепігою. Сайт журналістських розслідувань Bellingcat пообіцяв оприлюднити реальне прізвище «Петрова» вже найближчим часом. Втім ім’я та прізвище третього підозрюваного і надалі зберігаються у таємниці.