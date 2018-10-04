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День в ООС: Бойовики здійснили 9 обстрілів

4 жовтня, 2018 - 19:27
Фото: mil.gov.ua

Впродовж четверга, з 7 по 18 годину, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двох українських військових було поранено.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС.

Як повідомляють у штабі ОС, бойовики, серед іншого, тричі вели обстріли з озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Вдень ворог відкривав прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар'їнка та Павлопіль", - зазначили у прес-центрі.

Там додали, що опорні пункти наших військ поблизу Шумів та Південного були обстріляні зі стрілецької зброї, біля Красногорівки, Мар'їнки та Павлополя – стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, у районі Кримського та Луганського противник також застосував станкові гранатомети. Вогневі нальоти із застосуванням мінометів 82-го калібру ворог здійснив по оборонцях Кримського та Оріхового, а позиції поблизу Луганського були обстріляні з мінометів калібру 120 мм.

У зведенні вказується, що в разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, тим самим змушуючи припинити обстріл.

"У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем ОС", - додали у прес-центрі.

Джерело: День

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