Facebook звинувачують у незаконному збиранні даних про дітей

Коаліція груп із захисту прав дітей і споживачів США звинуватила Facebook у незаконному збиранні даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Про це повідомляє Голос Америки.

Скаргу подали Кампанія за вільну від реклами дитинство (ССFC), Федеральна торгова комісія США (FTC) та інші організації.

У зверненні стверджується, що інформація про практику конфіденційності є дуже невизначеною - це дозволяє Facebook ділитися даними про дітей з третіми сторонами.

Організації підкреслюють, що Messenger Kids порушує Закон про конфіденційність дітей в Інтернеті (COPPA), тому що не гарантує, що дорослий, який дає дитині дозвіл на використання програми, насправді є його опікуном.

"У компанії розповідають батькам, що Messenger Kids призначений для безпечного використання дітьми, але вони навіть не відповідають найбільш базовим вимогам закону про конфіденційність. Кращий вибір для батьків очевидний: тримайте дітей подалі від Facebook", - підкреслив виконавчий директор CCFC Джош Голін.

Додаток, призначений для дітей у віці від 6 до 12 років, які занадто юні, щоб створювати аккаунт в соцмережі Facebook представив в грудні минулого року.

Messenger Kids дозволяє дітям спілкуватися з іншими користувачами програми і вимагає, щоб батьки налаштували для них обліковий запис.