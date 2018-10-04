Гройсман: Контроль швидкості на дорогах почнеться з 8 жовтня

Контроль дотримання швидкості на дорогах України буде запроваджено з наступного понеділка, 8 жовтня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, протягом першого тижня порушників швидкісного режиму не штрафуватимуть, а лише будуть виносити попередження.

"Перший тиждень у режимі попереджень, а далі застосовуємо всі механізми покарання порушників", - зазначив Гройсман у Facebook.

Очільник уряду наголосив, що контроль дотримання швидкості вводиться "не заради штрафів", а щоб щонайменше втричі скоротити аварійність та зменшити смертність на дорогах.