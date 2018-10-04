Ірландія розслідує масштабний витік даних з Facebook

Ірландська комісія з захисту даних (DPC) розпочала розслідування щодо витоку даних у соціальній мережі Facebook, від якого минулого тижня постраждали близько 50 мільйонів користувачів.

У середу, 3 жовтня, відомство заявило, що розгляне, чи відповідає соцмережа європейським нормам щодо захисту даних користувачів, які набули чинності цього року, передає Deutsche Welle.

Комісія вивчає, чи запроваджує Facebook "відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки та захисту персональних даних, які він обробляє", йдеться у її заяві.

Це стане першим випробуванням для Норм загального захисту даних ЄС (General Data Protection Regulation, GDPR), які почали діяти з травня. Вони зокрема посилюють контроль над тим, як технологічні компанії зберігають інформацію про користувачів.

Нагадаємо, внаслідок кібератаки на Facebook 28 вересня дані 50 мільйонів сторінок користувачів могли були зламані. За словами віце-президента компанії Гая Розена, хакери скористалися вразливістю у коді соцмережі.

Європейська дочірня компанія Facebook розташована в Ірландії, тому ірландська DPC регулює її діяльність. Згідно з даними комісії, з 50 мільйонів сторінок, що могли постраждати внаслідок атаки, європейським користувачам належить менше 10 відсотків. Facebook повідомив DPC про внутрішнє розслідування інциденту. Компанія працює над пом'якшенням потенційних ризиків для користувачів.

Згідно з нормами GDPR, штраф для компаній, які порушують правила захисту користувачів, може складати до чотирьох відсотків від загальних доходів. Минулого року Facebook заробив майже 35,2 мільярда євро (40,6 мільярда доларів США), що означає, що загальний штраф може скласти близько 1,4 мільярда доларів.

Проте єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова заявила, що соцмережа навряд чи зіткнеться з максимальним штрафом, оскільки Facebook дотримується правил, згідно з якими він повинен повідомити про виток даних протягом 72 годин після його виявлення. Це "є одним із чинників, які можуть призвести до зменшення санкцій", зазначила Юрова.

Це вже не перший скандал із витоком даних користувачів Facebook в цьому році. Навесні стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі, які використовувалися зокрема і для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу у 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів користувачів соцмережі.