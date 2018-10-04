Канада звинуватила Росію у кібератаках, - заява МЗС

Росія здійснила щонайменше дві цілеспрямовані кібернетичні атаки на штаб-квартири міжнародних і національних організацій, розміщених на території Канади.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС.

“Канада приєднується до союзників у викритті серії кібероперацій російської армії. Ці вчинки є частиною послідовності неналежних дій уряду Росії, що демонструють неповагу до міжнародного законодавства та підривають заснований на правилах міжнародний порядок. Канада закликає усіх, хто цінує цей порядок, об'єднатися на його захист”, - наголосили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві розповіли, що у 2016 році зловмисники за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримали неавторизований доступ до даних Канадського центру етики у спорті. “Уряд Канади із великою ймовірністю поклав відповідальність за це на ГРУ”, - зазначається у заяві.

Як зазначається, у тому ж році нападу російського кібернетичного угруповання “Fancy Bear/APT28” зазнало Всесвітнє антидопінгове агентство, штаб-квартира якого розташована у Монреалі. Зловмисники тоді оприлюднили конфіденційні дані спортсменів, які містилися у базі ВАДА. “Уряд Канади із високою ймовірністю визначив, що відповідальність за цей інцидент лежить на російській військовій розвідці”, - запевнили у МЗС.

Відтоді у Канаді затвердили нову Стратегію кібернетичної безпеки та заснували Центр із кібербезпеки, “зробивши суттєві інвестиції до підвищення кібернетичної стійкості країни”, наголошують дипломати.

Нагадаємо, що США розкрили особисті дані ГРУшників, яких звинуватили у кібератаках.