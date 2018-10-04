Консула Угорщини у Берегові оголосили персоною нон грата

Консула Угорщини у м.Береговому Закарпатської області оголошено персоною нон грата.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті.

"Про це було повідомлено сьогодні Послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. Йому було вручено ноту з інформацією про те, що, відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, консул Консульства Угорщини в місті Берегове має залишити територію України протягом наступних 72 годин", - йдеться у повідомленні.

У МЗС розраховують, що угорська сторона у подальшому утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків по відношенню до України, а її посадові особи – від порушень українського законодавства.

"Розглядаємо громадян України угорського походження як об’єднуючий фактор у відносинах між двома державами та закликаємо до цього ж наших угорських партнерів", - наголосили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, 19 вересня Укрінформ опублікував відео, на якому зафіксовано момент видачі громадянам України у консульстві Угорщини в Береговому угорських паспортів. Процедура супроводилася келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі. При цьому громадяни України вголос присягали на вірність Угорщини.

Міністр закордонних справ України заявив, що консул Угорщини, який фігурує на відео з роздачею українцям угорських паспортів, не залишиться в Україні. У відповідь Будапешт пригрозив можливістю вдатися до нових кроків з метою уповільнення інтеграції України в ЄС.