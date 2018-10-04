Мін'юст США висунув офіційні обвинувачення сімом ГРУшниками

Мін'юст США офіційно висунув обвинувачення сімом співробітникам Головного управління розвідки Генштабу РФ у зв'язку зі злочинними діями проти США, Канади і європейських партнерів.

Обвинувачення оприлюднені на спеціальній прес-конференції в Мін'юсті США, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо про обвинувачення проти семи російських військових офіцерів, які здійснили кілька кримінальних порушень американського законодавства, пов'язаних зі шкідливою кіберактивністю проти Сполучених Штатів та їхніх союзників", - заявив помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Демерс.

Він нагадав про заяву, зроблену в четвер владою Нідерландів і Великої Британії щодо чотирьох співробітників російської розвідки, які проводили спецоперацію в Гаазі проти Організації заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Крім того, представник американського Мін'юсту зазначив, що ціллю російського ГРУ була також швейцарська лабораторія, яка "проводила аналізи зі смертельним нервово-паралітичним газом, викритим у Британії під час спроби вбивства (Скрипалів у Солсбері – ред.), а також інших хімічних реагентів, що були застосовані в Сирії проти невинних цивільних".

Демерс повідомив, що матеріали британського й нідерландського розслідувань долучені до офіційних обвинувачень Мін'юсту США. Він уточнив, що американська сторона включила у список цих чотирьох офіцерів ГРУ, а також їхніх колег у Москві через злочинну діяльність проти фізичних осіб та організацій в США, Канаді і Європі "з метою отримання доступу до інформації, яка використовується на користь російського уряду".

Водночас чиновник зазначив, що нинішні обвинувачення пов'язані, в тому числі, з крадіжкою чутливої інформації антидопінгових агентств та їхніх співробітників у багатьох країнах, а також з вибірковим оприлюдненням викрадених даних, часто викривлених.

"Все це робилося з метою підриву зусиль (антидопінгових – ред.) організацій щодо забезпечення Олімпійських та інших ігор", - зауважив Демерс.

Крім того, як зауважили в Мін'юсті, ціллю російської розвідки стали потужності американської компанії Westinghouse у Пенсильванії, яка виробляє продукцію для атомних електростанцій в Україні.

Представник Мін'юсту також підкреслив, що оприлюднені обвинувачення не пов'язані з розслідуванням офісу спецпрокурора Мюллера. Однак він повідомив, що троє із семи офіцерів у списку раніше вже фігурували в списках Мін'юсту США у зв'язку із втручанням у президентські вибори в Сполучених Штатах.