Міському голові Черкас повідомлено про підозру в створенні штучних перешкод у роботі місцевих депутатів

У четвер, 4 жовтня, меру Черкас повідомили про підозру в створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.

Як повідомили у прокуратурі Черкаської області, дії міського голови Анатолія Бондаренка кваліфіковані за ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 170 до 1700 грн, арешт строком до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Слідство встановило, що Бондаренко провів 22 серпня "таємну" сесію міської ради за участі частини депутатів в приміщенні музею імені Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі. При цьому опозиційні депутати, громадськість та журналісти дізналися про проведення засідання вже постфактум. Інформація про проведення засідання з’явилась на сайті мерії о 15:54, тоді ж як сесія мала розпочатися о 15:00.

"Міський голова провів позачергову сесію міської ради, яка тривала близько 30 хвилин, тим самим створив штучні перешкоди в роботі значної кількості депутатів, не забезпечивши їх присутність", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що депутати Черкаської міськради востаннє перед "таємною" сесією провели засідання 18 червня. Після цього вони протягом двох місяців безрезультатно вимагали від мера скликати сесію. Попередньо сесію було заплановано на 23 серпня. Однак за день до цього міський голова скликав позачергову сесію і одразу провів її у Каневі на Чернечій горі.

За даними місцевих ЗМІ, інформацію про місце та час проведення позачергової сесії Черкаської міськради було оприлюднено через 54 хвилин після початку засідання. Депутати отримали інформацію про місце і час проведення сесії через 37 хвилин після початку сесії.

Сам мер Бондаренко пояснив, що провів позачергову сесію на Чернечій горі, оскільки депутати самі його попросили, мотивуючи це начебто тим, що більшість не зможе прийти на чергове засідання сесії.

Під час позачергової сесії депутати ухвалили низку важливих рішень, розподіливши понад 200 млн грн з міського бюджету. Черкаський окружний адміністративний суд призупинив виконання цих рішень.