На горі Піп Іван випало до півметра снігу (фото)

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, випало до півметра снігу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 13:00, 04.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 50 м, вітер західний 5 м/с., Температура повітря -1С°. Вище зони лісу дороги й стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

За даними Укргідрометцентру, 4 та 5 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні рунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0... -5°.