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На горі Піп Іван випало до півметра снігу (фото)

4 жовтня, 2018 - 19:05
Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, випало до півметра снігу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 13:00, 04.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 50 м, вітер західний 5 м/с., Температура повітря -1С°. Вище зони лісу дороги й стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

За даними Укргідрометцентру, 4 та 5 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями на поверхні рунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0... -5°.

Джерело: День

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