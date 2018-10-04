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На рахунках місцевих бюджетів знаходиться 71 млрд грн, - Держказначейство

4 жовтня, 2018 - 21:51
Фото з сайту sokal.lviv.ua

На депозитах місцевої влади у державних банках розміщено близько 15 млрд гривень.

Про це повідомила глава Державної казначейської служби України Тетяна Слюз на селекторній нараді з регіонами в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів знаходиться 71 млрд гривень. Це кошти, які враховані на рахунках органів Казначейства. Крім того, місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом мають розміщені кошти на депозитних рахунках в державних банках. Станом на 1 жовтень така сума становить близько 15 млрд гривень", - сказала Слюз.

Вона нагадала, що кошти з депозитів повинні бути повернуті на рахунки місцевих властей до 20 грудня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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