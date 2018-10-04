НАБУ завело справу на заступника голови зовнішньої розвідки

НАБУ відкрило кримінальне провадження відносно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

Про це поінформував директор відомства Артем Ситник під час виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, повідомляє Укрінформ.

"Зареєстроване кримінальне провадження за ст. 368 значок 2", - сказав він, відповідаючи на запитання народного депутата Віктора Чумака, чи порушило НАБУ справу щодо Семочка після журналістського розслідування.

Водночас у Twitter Бюро з'явилася інформація, що НАБУ зареєструвало кримінальну справу за ч.3 ст. 368-2 ККУ стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки за матеріалами журналістського розслідування "Наших грошей".

Частина 3 ст. 368-2 ККУ передбачає відповідальність за одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва.

Раніше, 1 жовтня у програмі журналістських розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" було опубліковано дані, що перший заступник голови СЗР Семочко має коштовну нерухомість, а його родичі - російське громадянство.