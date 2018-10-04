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НАТО допомагає створити в Україні центр із захисту кіберпростору

4 жовтня, 2018 - 10:53
Фото: nato.int

НАТО допомагає у створенні на території України центру з захисту кіберпростору від втручання і злому.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба НАТО на офіційному сайті

"В даний час НАТО допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти, який буде одним із способів допомогти їй впоратися з інцидентами або спробами втрутитися, вторгнутися або зламати їх кіберсеті", - заявив Столтенберг.

Згідно з повідомленням, фінансування цього проекту надає цільовий фонд кіберзахисту НАТО.

Джерело: День

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