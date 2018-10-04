НАТО допомагає створити в Україні центр із захисту кіберпростору

НАТО допомагає у створенні на території України центру з захисту кіберпростору від втручання і злому.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба НАТО на офіційному сайті.

"В даний час НАТО допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти, який буде одним із способів допомогти їй впоратися з інцидентами або спробами втрутитися, вторгнутися або зламати їх кіберсеті", - заявив Столтенберг.

Згідно з повідомленням, фінансування цього проекту надає цільовий фонд кіберзахисту НАТО.