"Невідомі європейці": до Львова їде виставка знаного фотографа Курта Кайндля

Австрійське бюро кооперації у Львові, Австрійський культурний форум, Центр Шептицького та видавництво «Човен» запрошують на виставку знаного австрійського фотографа Курта Кайндля. Відкриття — 19 жовтня о 17.00.

«Невідомі європейці» — проект про зникомі народи Європи. Разом із письменником Карлом-Маркусом Ґаусом фотограф понад двадцять років мандрував Європою, аби задокументувати життя національних меншин, зокрема, арумунів, арберешів, сефардів Сараєва, ґотшейських німців, лужичан та інших.

«Одна з найбільших помилок нашого часу — це твердження, що Європа вже відкрита, — каже Кайндль. — Проте на нашій ментальній карті світу розкидані білі плями — регіони, які залишаються terra incognita».

Арумуни — чи чули ви про них? Сефарди Сараєва — хто знає, що вони все ще оберігають традицію та мову тих іспанських євреїв, вигнаних інквізицією у 1492 році? І про тих маловідомих ґотшейських німців, які проживають на кордоні Хорватії та Словенії, або албанських арберешів, які жили на півдні Італії протягом п’ятиста років, або лужичан, слов'ян, що з часів Карла Великого осіли в Лужиці, на сході Німеччини?

У рамках проекту «Невідомі європейці» Курт Кайндль та письменник Карл-Маркус Ґаус відвідали п’ять найменших етнічних груп в Європі, які сьогодні борються за свою національну ідентичність. Кайндль підходить впритул до цих невідомих європейців — із цікавістю та повагою. Чорно-білі світлини, що увійшли до виставки, показують химерні ландшафти, напівзруйновані кладовища, маленькі міста, і перш за все людей — які відкривають світу себе.

Запрошуємо на відкриття виставки за участі автора фотографій, яке відбудеться 19 жовтня о 17.00 в Центрі Шептицького.

Курт Кайндль народився 1954 року в австрійському Ґмундені, здобував освіту у Зальцбургу та паралельно вивчав фотографію. З 1975 року його фотороботи були представлені на численних виставках у Вашингтоні, Відні, Будапешті, Бухаресті, Гонконзі тощо. 1981 року Курт Кайндль став співзасновником галереї «Фотохоф», а згодом видавцем публікацій галереї «Фотохоф» у видавництві «Отто Мюллер». Працює фотографом і вільним медіа-науковцем.

Карл-Маркус Ґаус народився 1954 року в австрійському Зальцбургу, де живе донині й видає часопис «Література і критика». Свої книжки автор присвятив історії та сьогоденню малих європейських народів і національних меншин. Тексти Карла-Маркуса Ґауса відзначено численними преміями, серед яких — Премія імені Шарле Війона, Премія Вілениці, Премія в царині культури імені Ґеорґа Дегіо та Премія імені Йоганна Генріха Мерка.

Одна із книжок Карла-Маркуса Ґауса, зокрема, про поселення ромів у Словаччині, вийшла у видавництві «Човен» минулого року. Також українською перекладена книжка «Зникомі європейці» (Темпора, 2016) та «Європейська абетка» (Книги ХХІ, 2017).