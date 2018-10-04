Німеччина надасть гуманітарну допомогу населенню сирійського Ідлібу

Німеччина готова надати гуманітарну допомогу цивільному населенню в сирійському Ідлібі.

Про це міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас (Heiko Maas) повідомив в середу, 3 жовтня, після переговорів з держсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоні, передає Deutsche Welle.

Берлін має намір "дуже тісно" співпрацювати з Вашингтоном у питанні подібних місій, заявив глава німецького МЗС.

При цьому міністр назвав "не дуже ймовірним" участь бундесверу в можливий військовий удар у відповідь на застосування сирійською армією хімічної зброї. До такого кроку Вашингтон закликав ФРН у вересні. За словами Маса, держсекретар США "дуже добре поінформований про політичні дебати, що відбулися з цього питання в Німеччині". Раніше проти приєднання бундесверу до операції висловилася глава парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles).

Вашингтон і Берлін єдині в думці, що необхідно зробити все можливе "для недопущення застосування хімічної зброї в Сирії", підкреслив Мас. Він назвав "великим кроком" домовленість Туреччини і Росії про створення демілітаризованої зони в сирійській провінції Ідліб, яка на даний момент є оплотом помірних і радикальних угруповань, які протидіють Дамаску. Подібний крок може допомогти запобігти можливому застосування хімзброї сирійськими урядовими військами, вважає глава МЗС ФРН.

Крім того, сторони обговорили атомну програму Ірану. Вашингтон і Берлін прагнуть до однакових цілям, підкреслив глава німецького МЗС. У їх числі - не допустити появу розробленої Тегераном атомної бомби, стримувати він проводить політику насильства на Близькому Сході і зупинити ракетну програму Ірану.

На початку травня президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій (ВДП), укладеного між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Потім Вашингтон розширив санкції проти Ірану і зажадав від держав-союзників припинити купувати у нього нафту під загрозою санкцій щодо компаній-закупівельників.